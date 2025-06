Donnarumma ora quale futuro? Non so se resto al Psg

Gigio Donnarumma, dopo aver sollevato al cielo la Champions League con il PSG, lancia segnali di incertezza sul suo futuro a Parigi. In un contesto calcistico sempre piĂą competitivo, dove i top giocatori valutano attentamente le loro scelte, la sua posizione potrebbe aprire nuove opportunitĂ . ResterĂ o cercherĂ nuovi orizzonti? La curiositĂ cresce, e ogni sua mossa potrebbe influenzare il mercato europeo. Un futuro da capitano, ma dove?

(Adnkronos) – Gigio Donnarumma e un futuro lontano da Parigi? Possibile, nonostante il trionfo del suo Psg in finale di Champions League contro l’Inter. Nel post-partita di Monaco, tra i festeggiamenti, il portiere della Nazionale non ha nascosto dubbi su una sua permanenza in Francia: "Dopo tante critiche arriva una vittoria importantissima, ma vincere l'Europeo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

