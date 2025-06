Donnarumma ora quale futuro? Non so se resto al Psg

Donnarumma, dopo il trionfo in Champions, si interroga sul suo futuro a Parigi. Un momento di gloria che potrebbe segnare un nuovo inizio per il portiere italiano, in una stagione già segnata da voci di mercato. Con i top club europei sempre più in cerca di talenti, la sua scelta potrebbe influenzare non solo la sua carriera, ma anche il panorama calcistico. Resterà o partirà? La suspense continua!

(Adnkronos) – Gigio Donnarumma e un futuro lontano da Parigi? Possibile, nonostante il trionfo del suo Psg in finale di Champions League contro l’Inter. Nel post-partita di Monaco, tra i festeggiamenti, il portiere della Nazionale non ha nascosto dubbi su una sua permanenza in Francia: “Dopo tante critiche arriva una vittoria importantissima, ma vincere l’Europeo resta il successo di cui sono più orgoglioso. Psg? Non so se resto, vediamo nelle prossime settimane. Ora andrò in Nazionale e vedremo cosa accadrà”. Quale futuro, allora, per Donnarumma? Non è un mistero che, per il portiere azzurro, non sia mai decollato il feeling con il tecnico del Paris Luis Enrique. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Leggi anche Enzo Raiola: «Psg-Inter, sarà una finale bellissima! Donnarumma, futuro incerto» - Enzo Raiola, famoso agente sportivo, analizza il futuro incerto di Gianluigi Donnarumma e si concentra sulla spettacolare finale di Champions League tra Psg e Inter.

Approfondimenti da altre fonti

Donnarumma, addio al Psg dopo la Champions? L'Inter osserva; Donnarumma, ora quale futuro? 'Non so se resto al Psg'; Gioia Donnarumma: Eravamo quasi fuori dalla Champions, ora ce la godiamo. Non so se resto al Psg; Donnarumma: I meriti di questo trionfo sono di Luis Enrique. Se resto? Vediamo.... 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Donnarumma, ora quale futuro? "Non so se resto al Psg"

Si legge su msn.com: (Adnkronos) - Gigio Donnarumma e un futuro lontano da Parigi? Possibile, nonostante il trionfo del suo Psg in finale di Champions League contro l’Inter. Nel post-partita di Monaco, tra i festeggiament ...

Donnarumma misterioso dopo il trionfo in Champions: “Non so se resterò al PSG”

fanpage.it scrive: Nel momento più bello per la conquista della Champions Gigio parla del suo futuro e ci mette sopra un punto interrogativo ...

Psg, Donnarumma apre all’addio: “Non so se resto”. Due club italiani osservano

Segnala sportface.it: Le parole di Gigio Donnarumma dopo la vittoria della Champions League con il Psg aprono a un possibile addio del portiere della Nazionale ...