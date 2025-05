Donnarumma misterioso dopo il trionfo in Champions | “Non so se resterò al PSG”

Donnarumma, eroe della Champions, lascia tutti col fiato sospeso. "Non so se resterò al PSG", confida misterioso dopo un trionfo che lo ha consacrato. In un momento di gloria, l'azzurro sfida il futuro, mentre le sirene di mercato iniziano a farsi sentire. La sua scelta potrebbe ridefinire il panorama calcistico europeo. Resterà al club parigino o tornerà in Italia? La curiosità è palpabile, e il calcio si prepara a una nuova era.

Nel momento più bello per la conquista della Champions Gigio parla del suo futuro e ci mette sopra un punto interrogativo. "Vediamo. vediamo. adesso penso alla Nazionale". E dall'Italia arrivano voci clamorose. 🔗 Leggi su Fanpage.it

