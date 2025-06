Donnarumma-Inter ecco cosa è successo dopo la partita | il futuro post Champions

Donnarumma celebra la sua prima Champions League, ma il futuro è incerto. Le voci su un possibile ritorno all'Inter si intensificano. In un calcio dove i portieri diventano sempre più protagonisti, il destino dell'estremo difensore del PSG potrebbe riscrivere le regole del gioco. Una riflessione interessante: quanto pesa una vittoria sulla carriera di un calciatore? Rimanete sintonizzati, perché il mercato estivo potrebbe riservare sorprese!

Serata da incorniciare per Gigio Donnarumma che all'Allianz Arena ha vinto la sua prima Champions League in carriera grazie ad una prestazione maiuscola di squadra. Il Paris Saint Germain ha infatti superato con un nettissimo 5-0 l'Inter di Inzaghi, consentendo all'estremo difensore italiano di portare a casa la finalissima peraltro mantenendo la rete inviolata.

Ex Milan, Donnarumma ancora decisivo in Champions League! | VIDEO - Gigio Donnarumma si conferma protagonista decisivo in Champions League, aiutando il PSG a superare l'Arsenal 2-1 e conquistare la finale.

Donnarumma: I meriti di questo trionfo sono di Luis Enrique. Se resto? Vediamo...; Perché Donnarumma ha una cicatrice in faccia: cos'è il segno sul viso e cos'è successo; Squadra mentalmente morta, pisolini per Donnarumma: Psg-Inter, lo sfogo dei tifosi nerazzurri; La finale di Donnarumma: i tifosi del Milan gli chiedono di fermare l'Inter, che lo segue per il futuro.

