Donnarumma Inter ancora in stallo il rinnovo col PSG | cosa cambia dopo la vittoria della Champions? Gli occhi di una big europea su di lui!

Gianluigi Donnarumma, protagonista della finale di Champions League, è al centro di un intrigo di mercato che affascina gli appassionati. Il suo rinnovo con il PSG è in stallo, ma l'interesse dell'Inter cresce. La vittoria parigina potrebbe mettere in discussione il futuro del portiere, trasformando ogni partita in un'opportunità. Resta da vedere se la nostalgia di casa avrà la meglio su un contratto spumeggiante. Chi vorrà accaparrarselo?

