Donnarumma gela tutti dopo il trionfo | Non lo so vedremo

Donnarumma, simbolo di resilienza nel calcio europeo, celebra un trionfo che racconta più di una vittoria: la sua prima Champions League con il PSG. Ma le sue parole abbracciano dubbi e incertezze, riflettendo un panorama calcistico in continuo mutamento. In un'era di grandi cambiamenti, la gioia si mescola a interrogativi. Come evolverà il futuro del calcio? La risposta potrebbe sorprenderci.

Il tempo della gioia, per Gigio Donnarumma, ma anche quello dei dubbi che scuotono il calcio europeo. L'unico italiano a fare festa a Monaco di Baviera è il portierone azzurro del Psg, che ha trionfato conquistando la prima Champions League della sua storia schiacciando 5-0 l' Inter. "Nelle lacrime c'è tutta la stagione, a volte anche dura - ammette il numero 1 dei francesi, ex capitano del Milan, al microfono di Sky a fine partita -. Eravamo quasi fuori dalla Champions, poi siamo riusciti a reagire e da lì è partita la nostra rincorsa. Ora ce la godiamo tutta. Abbiamo preparato questa finale nel migliore dei modi, con la maggiore tranquillità possibile e lo si è visto in campo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Donnarumma gela tutti dopo il trionfo: "Non lo so, vedremo"

