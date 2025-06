donna violentata e derubata dal 25enne che faceva le pulizie in casa sua a marsala

Un grave episodio di violenza domestica scuote Marsala, mettendo in luce il crescente allerta sulla sicurezza nelle abitazioni. Una donna di 50 anni è stata aggredita da un giovane addetto alle pulizie, un evento che solleva interrogativi sulla fiducia riposta nei servizi professionali e sull'importanza di controlli più severi. Questo fatto, purtroppo, non è isolato: la sensibilizzazione su questi temi è più che mai necessaria. La protezione delle persone vulnerabili deve diventare una priorità .

Una donna di 50 anni è stata abusata e rapinata nella sua abitazione a Marsala ( Trapani ) da un ragazzo che si trovava lì per effettuare delle pulizie. Il fatto è avvenuto lo scorso mercoledì 21 maggio quando l'aggressore, un 25enne, è stato denunciato dalla Polizia. A quanto emerge dalle prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe approfittato della momentanea assenza del figlio della donna dall'appartamento per costringere la vittima, di nazionalità statunitense ma residente in Sicilia, a subire atti sessuali. Poi le ha rubato gioielli, un computer e altri beni. Sul posto sono intervenuti i poliziotti che, trovando la vittima in stato di choc, hanno raccolto il racconto dell'abuso, confermato dal figlio ventenne della donna, giunto poi in casa e testimone oculare della vicenda.