Donna guida a folle velocità in A13 nell’auto nascosti 14 kg di marijuana

Un inseguimento degno di un film: una donna di 30 anni è stata arrestata sulla A13 con 14 kg di marijuana nascosti nella sua auto. Questa operazione della polizia stradale di Bologna mette in luce il crescente fenomeno del traffico di droga sulle autostrade italiane. Un dato interessante? La velocità e l'imprevedibilità dei trasporti illeciti sono in aumento, rendendo le strade sempre più rischiose. Rimanete sintonizzati per ulteriori sviluppi su questo trend allarmante!

Bologna, 1 giugno 2025 – Due arresti effettuati in poco meno di 24 ore dalla polizia stradale di Bologna. Durante i controlli, venerdì 30 maggio lungo l’ autostrada A13 una pattuglia della sottosezione di Altedo ha intercettato, altezza del casello, una berlina che sfrecciava all’impazzata, guidata da una donna straniera di 30 anni. Dopo aver fermato l’auto, i poliziotti hanno subito individuato in un borsone nel bagagliaio con ben 150 involucri di cellophane: all’interno marijuana destinata allo spaccio, per un peso lordo complessivo di 14 chili, che una volta immessa sul mercato al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre 50mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Donna guida a folle velocità in A13, nell’auto nascosti 14 kg di marijuana

Contenuti che potrebbero interessarti

Donna morta in un incidente sull'autostrada A1 tra Parma e Piacenza verso Bologna, 2 i feriti gravi

Un tragico incidente sull'autostrada A1 tra Parma e Piacenza, direzione Bologna, ha causato la morte di una donna e gravi ferite a due persone.

Cerca Video su questo argomento: Donna Guida Folle Velocità Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Semafori rossi bruciati e manovre in contromano, agente resta appeso alla portiera dei ladri per 7 chilometri; ? Chi è l'autista positivo alla cocaina che ha provocato l'incidente mortale; Roma – Schianto sulla via Ardeatina: un morto e quattro feriti gravi, strada chiusa per ore; Carambola in via Santa Teresa ad Anzio: auto si ribalta davanti alla scuola. 🔗Approfondimenti da altre fonti