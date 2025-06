Donna dispersa a Ischia | in atto ricerche dei Vigili del Fuoco

A Ischia, l'eco della natura si trasforma in apprensione: una donna di 63 anni risulta dispersa. Le ricerche, intensificate dai vigili del fuoco, rimandano a un trend crescente di incidenti sulle isole italiane, dove la bellezza paesaggistica può nascondere insidie. Qual è il confine tra avventura e rischio? La speranza è che ogni ricerca si concluda con un abbraccio e non con un grido nel vuoto. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti.

Una donna di 63 anni risulta dispersa sull'isola d'Ischia. Per le ricerche sono stati allertati i caschi rossi. (Articolo in aggiornamento). 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Donna dispersa a Ischia: in atto ricerche dei Vigili del Fuoco

