Don Cinto Panfilo i cinquant’anni da sacerdote salesiano

Oggi la comunità di Sondrio celebra un traguardo significativo: i 50 anni di don Giacinto Panfilo, una figura che ha dedicato la sua vita alla formazione e crescita dei giovani. Questo evento non è solo una celebrazione personale, ma risuona in un contesto più ampio: il rinnovato interesse per i valori della fede e della comunità. Un'opportunità per riflettere su come ogni voce possa fare la differenza!

A cinquant'anni dall'ordinazione sacerdotale, avvenuta il 28 maggio 1975 nel duomo di Chiari, in provincia di Brescia, oggi la Comunità pastorale di Sondrio farà una grande festa a don Giacinto (per tutti Cinto) Panfilo, salesiano, dal 2015 rettore della chiesa di San Rocco. Una ricorrenza speciale per il sacerdote, originario della Val di Scalve, nella Bergamasca, che nel capoluogo rappresenta un'istituzione con la sua simpatia unita a una calma serafica. Nato a Vilminore di Scalve il 25 giugno 1947, ottavo di dieci figli, di cui 4 sacerdoti, tifosissimo dell'Atalanta, è quasi impossibile non incontrarlo nelle sue passeggiate serali.

