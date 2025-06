Domenica In Gabriele Corsi affianca Mara Venier alla conduzione?

Gabriele Corsi potrebbe essere il nuovo co-conduttore di Domenica In al fianco di Mara Venier. Ecco l'ultima indiscrezione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Domenica In, Gabriele Corsi affianca Mara Venier alla conduzione?

Scopri altri approfondimenti

BOOM! Gabriele Corsi verso Domenica In

Il 2025/2026 segna un possibile cambiamento per "Domenica In", con Gabriele Corsi alla conduzione corale.

Cerca Video su questo argomento: Domenica Gabriele Corsi Affianca Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Domenica In, la Rai affianca il famoso conduttore a Mara Venier: ci sarà una doppia conduzione; Domenica In diventa corale, Mara Venier resta ma non è sola: ecco il conduttore al suo fianco; Mara Venier resta a Domenica In ma lo show cambia | al suo fianco Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Domenica In, Gabriele Corsi affianca Mara Venier alla conduzione?

comingsoon.it scrive: Gabriele Corsi potrebbe essere il nuovo co-conduttore di Domenica In al fianco di Mara Venier. Ecco l'ultima indiscrezione. Salutando il pubblico di Domenica In, Mara Venier ha fatto intendere che non ...

Gabriele Corsi al fianco di Mara Venier a Domenica In? L’ultima indiscrezione

Lo riporta msn.com: La conduttrice verrà affiancata da Gabriele Corsi alla guida della nuova edizione del programma domenicale? E’ ufficiale che Mara Venier sarà la conduttrice della nuova edizione di Domenica In. Tuttav ...

Domenica In, Malgioglio nuovo conduttore? Spunta l’ipotesi dopo Gabriele Corsi/ Chi affiancherà Mara Venier

ilsussidiario.net scrive: Domenica In, aria di cambiamento: Malgioglio in lizza come nuovo conduttore accanto a Mara Venier, fan divisi sulla possibile coppia.