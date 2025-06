Dolomiti cane da soccorso trova il corpo di un escursionista inglese scomparso a Capodanno

Nelle maestose Dolomiti, un cane da soccorso ha compiuto un miracolo: ha trovato il corpo di Aziz Ziriat, un escursionista inglese disperso dal Capodanno. La notizia ricorda l'importanza della sicurezza in montagna e del rispetto per la natura. È fondamentale non sottovalutare mai le insidie dei sentieri, soprattutto in inverno. Questo episodio tragico sottolinea quanto sia vitale l'addestramento delle unità cinofile, veri eroi tra le nevi.

Il cadavere di Aziz Ziriat, 36 anni, originario di Londra, è stato ritrovato ieri mattina dai soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, in collaborazione con le unità cinofile della Guardia di Finanza. Il corpo è stato trovato da un cane da soccorso: era nascosto in una fessura rocciosa e coperto da strati di neve. 🔗 Leggi su Fanpage.it

