Dodo Juve | la mossa della Fiorentina può modificare le carte in tavola Cambia il futuro del terzino? Ecco cosa potrebbe accadere

La Fiorentina svela le sue carte: Dodo potrebbe rimanere a Firenze fino al 2030! Se il rinnovo andrà in porto, la Juventus dovrà rivedere i suoi piani. In un mercato sempre più competitivo, i club cercano di trattenere i talenti emergenti. Riusciranno i viola a blindare il loro terzino prima di un'eventuale avanzata bianconera? La partita si fa interessante! Restate sintonizzati per scoprire l'esito di questa sfida.

Dodo Juve: la mossa della Fiorentina potrebbe cambiare tutto. Stravolte le carte in tavola per il futuro del terzino? Ecco cosa potrebbe succedere. La Fiorentina ha messo sul tavolo una proposta di rinnovo di contratto per Dodo, con l’obiettivo di blindare il terzino brasiliano fino al 2030. Il club viola crede fortemente nel giocatore e intende puntare su di lui anche per le prossime stagioni, consolidandone la presenza all’interno del progetto tecnico. Dodo, attualmente legato alla Viola con un contratto in scadenza nel 2026 e sul taccuino anche del calciomercato Juve, si è preso qualche giorno di tempo per riflettere sull’offerta ricevuta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Dodo Juve: la mossa della Fiorentina può modificare le carte in tavola. Cambia il futuro del terzino? Ecco cosa potrebbe accadere

