Doctor Who | Ritorno dei Ponds! Karen Gillan e Arthur Darvill per Speciale Anniversario BBC

Un viaggio nel tempo che emoziona: Karen Gillan e Arthur Darvill tornano nei panni di Amy e Rory per celebrare i 20 anni del revival di Doctor Who! Questo attesissimo speciale non è solo una reunion, ma un tributo a un’epoca che ha segnato il cuore di milioni di fan. Con l’effervescenza che circonda il ritorno di volti iconici, preparatevi a rivivere l’avventura e la nostalgia in una dimensione senza tempo!

Celebrazioni per i 20 anni del revival di Doctor Who: un attesissimo speciale riunisce Karen Gillan e Arthur Darvill, gli indimenticabili Amy Pond e Rory Williams, per ricordare l'epoca di Matt Smith. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Doctor Who: Ritorno dei Ponds! Karen Gillan e Arthur Darvill per Speciale Anniversario BBC

