Doctor Who | Recensione della seconda stagione con Ncuti Gatwa

La seconda stagione di Doctor Who con Ncuti Gatwa è un viaggio sorprendente tra dimensioni e emozioni. Con "La guerra della realtà", la serie non solo conferma il suo status iconico, ma segna anche l'ingresso di Varada Sethu come nuovo companion. Questo cambiamento riflette un trend crescente nelle narrazioni contemporanee: l'importanza di alleanze inaspettate. Scoprite come l'energia di Gatwa e la freschezza del cast rinnovano un classico intramontabile!

Ncuti Gatwa torna a indossare gli eclettici abiti del Dottore nella seconda stagione che lo vede protagonista dell’iconica serie targata BBC, Doctor Who. Con l’episodio “La guerra della realtà”, trasmesso simultaneamente in tutto il mondo su Disney+, si conclude questo ciclo di episodi che ha segnato l’arrivo di Varada Sethu nel ruolo di companion. Ecco la nostra recensione. Viaggio nel Tempo con Belinda Chandra: La Trama di La guerra della realtà. L’infermiera Belinda Chandra ( Varada Sethu ) diventa la nuova companion del Dottore ( Ncuti Gatwa ) e sale a bordo del TARDIS per un breve viaggio nello spazio e nel tempo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Doctor Who | Recensione della seconda stagione con Ncuti Gatwa

