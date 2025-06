Doctor doom nell’mcu | come è diventato il villain principale dalla fase 4

Doctor Doom si prepara a diventare il villain principale del Marvel Cinematic Universe, e la sua ascesa non è casuale. Con la Saga del Multiverso che ci porta in territori inediti, il personaggio incarna la complessità di questa nuova era. La sua intelligenza strategica e le sue ambizioni lo pongono come un avversario temibile, capace di sfidare anche gli eroi più potenti. Rimanete sintonizzati: la battaglia per il destino dell'universo è appena iniziata!

Il Marvel Cinematic Universe (MCU) sta attraversando una fase cruciale, con la Saga del Multiverso che si avvicina a un epico confronto tra figure di grande potenza. Dopo il successo della Infinity Saga, culminato con la sconfitta di Thanos e il ripristino di metà dell'universo, l'MCU ha deciso di ampliare gli orizzonti narrativi puntando sul concetto di multiverso. Questa scelta ha portato all'introduzione di eventi come le incursioni viste in film quali Spider-Man: No Way Home. Dietro questa narrazione complessa si cela un antagonista che potrebbe cambiare radicalmente le sorti del multiverso: Doctor Doom.

