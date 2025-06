Docente premiato con il titolo di Cavaliere della Repubblica dopo la lettera dei suoi alunni a Mattarella

Un gesto di gratitudine che si trasforma in un riconoscimento ufficiale: Alberto Piovan, docente di diritto ed economia, sarà insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica grazie a una lettera dei suoi studenti. In un'epoca in cui il legame tra insegnanti e alunni è sempre più importante, questa storia ci ricorda quanto possa essere potente l'impatto di un buon educatore. Un onore che celebra non solo un uomo, ma anche l’educazione come valore fondamentale.

Un’intera classe lo ha proposto per il titolo di Cavaliere della Repubblica. Due anni dopo, quel gesto spontaneo è diventato realtà: Alberto Piovan, insegnante di diritto ed economia al liceo Maria Ausiliatrice di Padova, riceverà l’onorificenza il 2 giugno. L’idea è nata durante la festa di Natale del 2022, quando i suoi studenti hanno annunciato . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

