Docente campano minaccia la figlia della Meloni Imma Vietri FdI | Si è superato il limite

Un docente campano ha oltrepassato il limite, lanciando minacce choc alla figlia della Premier Giorgia Meloni. Questo episodio solleva interrogativi inquietanti sulla cultura del rispetto e della civiltà nel dibattito pubblico. In un'epoca in cui le parole pesano sempre di più, è fondamentale riflettere su come possiamo promuovere una comunicazione costruttiva. La situazione ci invita a difendere i valori del dialogo, senza mai scivolare nell'intolleranza.

E’ un docente campano di 65 anni, l’autore delle minacce social alla figlia del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’uomo, S.A le su iniziali, che insegna tedesco in un istituto superiore del Nolano, ha scritto sul suo profilo X (ora cancellato): “Auguro alla figlia della Meloni la sorella. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Docente campano minaccia la figlia della Meloni. Imma Vietri (FdI): "Si è superato il limite"

