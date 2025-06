Divorziata con due figli perde la casa per debiti | in Tribunale vince la causa con la banca

In un'epoca in cui le crisi finanziarie colpiscono le famiglie più vulnerabili, il caso della madre divorziata che ha vinto contro la banca rappresenta una vittoria simbolica. Riconoscere l'"incolpevolezza dell'indebitamento" non è solo un trionfo personale; è un faro di speranza per chi affronta difficoltà economiche. La sua storia sottolinea l'importanza di politiche più giuste e solidali per le famiglie in difficoltà.

Il Tribunale di Nola ha riconosciuto "la natura incolpevole dell'indebitamento" di una donna separata e con due figli a carico, indebitata per 206mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche "Quelle inadempienze del personale sanitario hanno causato la morte": moglie, figli e nipoti citano l'Asp in tribunale - La tragica scomparsa di un familiare ha suscitato interrogativi sulla condotta del personale sanitario, sollevando accuse di presunte inadempienze.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Selvaggia Lucarelli contro Wanda Nara a Sognando Ballando, la polemica sul divorzio con Icardi e i figli; Cosa guardare su Netflix - catalogo aggiornato a Giugno 2025. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Divorziata con due figli, perde la casa per debiti: in Tribunale vince la causa con la banca

Da fanpage.it: Il Tribunale di Nola ha riconosciuto "la natura incolpevole dell'indebitamento" di una donna separata e con due figli a carico, indebitata per ...

Divorziata con due figli a carico, Chiara ha vinto la sua battaglia contro le banche che le chiedevano 206mila euro

napolitoday.it scrive: L’avvocato Valentina Centonze: "Sentenza che riaccende la speranza per tante famiglie che vivono nella disperazione" ...