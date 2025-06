Distrutto dal fuoco un campo di grano di 6 ettari Rete per la legalità agli agricoltori | Denunciate chi vuole condizionarvi

Un campo di grano di 6 ettari distrutto dal fuoco a Campobello di Licata, ma la comunità non si arrende. Un maresciallo, libero dal servizio, ha dimostrato che l'unione fa la forza, intervenendo per salvare ciò che restava. Questo episodio evidenzia un trend crescente: la solidarietà tra agricoltori e forze dell'ordine contro le minacce della criminalità. Denunciare è un atto di coraggio che può cambiare il destino di un'intera comunità!

