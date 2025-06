Distrofia muscolare riapre la sede in città | Era chiusa ormai da 28 anni

La Uildm torna a Ferrara, dopo 28 anni di silenzio, pronta a dare voce e sostegno a chi affronta la distrofia muscolare. La nuova sede nella Cittadella di San Rocco rappresenta una rinascita, un segnale di speranza per le famiglie e i pazienti. Cecilia Sorpilli, presidente appena nominata, annuncia: “Siamo qui per cambiare le cose”. Questo ritorno si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione verso le tematiche legate alla disabilità e

Si è ricostituita a Ferrara, dopo anni di assenza, la sezione Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), chiusa nel 1997, che ora avrà sede legale nella Cittadella di San Rocco. L'assemblea dei soci ha nominato la presidente, Cecilia Sorpilli, che così commenta: "Sul nostro.

