Dissonanzen nel Museo Darwin-Dohrn torna la rassegna di cinema sonorizzato dal vivo | dal 3 al 5 giugno

Dal 3 al 5 giugno, il Museo Darwin-Dohrn di Napoli si trasforma in un palcoscenico d’arte vivente con "Il Cinema suona!", la rassegna di cinema sonorizzato dal vivo. In un'epoca in cui l'esperienza culturale sta evolvendo verso forme sempre più immersive, questo evento offre un'opportunità unica di riscoprire il potere della musica e delle immagini unite. Non perdere l'occasione di vivere un cinema che vibra!

L’Associazione Dissonanzen presenta, dal 3 al 5 giugno, alle ore 20.30, a Napoli, negli spazi del Museo Darwin-Dohrn, con ingresso da Via Caracciolo, in collaborazione con la Fondazione Dohrn, una nuova edizione de Il Cinema suona!, l’ormai consolidata rassegna di cinema sonorizzato. Da molti anni il sodalizio napoletano persegue una linea artistica che mette in relazione il cinema con la musica, quasi sempre attraverso la creazione di originali progetti creativi, basati sull’utilizzo di linguaggi musicali differenti, dalla composizione scritta, all’improvvisazione, dal jazz alla musica elettronica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Dissonanzen Museo Darwin Dohrn Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Cinema Suona!, al Museo Darwin-Dohrn di Napoli la rassegna di cinema sonorizzato dal vivo; Il Cinema Suona! al Museo Darwin-Dohrn di Napoli la rassegna di cinema sonorizzato dal vivo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

“Il Cinema Suona!”, al Museo Darwin-Dohrn di Napoli la rassegna di cinema sonorizzato dal vivo

Come scrive 2anews.it: Dal 3 giugno, negli spazi del Museo Darwin-Dohrn, prende il via la nuova edizione de Il Cinema suona!, la rassegna di cinema sonorizzato.

Dal 3 al 5 giugno Dissonanzen propone Il Cinema Suona!

Si legge su reportweb.tv: L’Associazione Dissonanzen presenta, dal 3 al 5 giugno, alle ore 20.30, a Napoli, negli spazi del Museo Darwin-Dohrn, con ingresso ...

"Il Cinema Suona!"

Si legge su lafolla.it: L’Associazione Dissonanzen presenta, dal 3 al 5 giugno, alle ore 20.30, a Napoli, negli spazi del Museo Darwin-Dohrn, con ingresso da Via Caracciolo, in collaborazione con la Fondazione Dohrn, una ...