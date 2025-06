Dispersi sul monte Cervati escursionisti salvati dopo ore di ricerche

Due giovani escursionisti, dispersi per ore sul Monte Cervati, sono stati salvati dal Soccorso alpino in buone condizioni. Questo episodio mette in luce un trend crescente: l’aumento delle escursioni in montagna e l'importanza di informarsi e prepararsi adeguatamente. Un promemoria per tutti gli amanti della natura: non sottovalutate mai la montagna e le sue insidie! La sicurezza è fondamentale.

Sono in buone condizioni i due giovani che, nella serata di ieri, si erano persi durante un'escursione in Cilento; sono stati localizzati dal Soccorso alpino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli recenti che potrebbero piacerti

“Sono sopravvissuti in barca bollendo i pesci con l’acqua arrugginita del motore”: dispersi nell’Oceano per due mesi, sono stati ritrovati vivi 5 pescatori

Cinque pescatori sudamericani, tre peruviani e due colombiani, sono stati ritrovati vivi dopo un incredibile viaggio di 55 giorni disperso nell'oceano.

Cerca Video su questo argomento: Dispersi Monte Cervati Escursionisti Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Escursionisti dispersi sul Monte Cervati. Interviene il Soccorso Alpino e Speleologico; Pusher sorpreso con marijuana da spacciare ad Albanella, denunciato. Segnalato un acquirente. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dispersi sul monte Cervati, escursionisti salvati dopo ore di ricerche

Si legge su fanpage.it: Sono in buone condizioni i due giovani che, nella serata di ieri, si erano persi durante un'escursione in Cilento; sono stati localizzati dal Soccorso ...

Escursionisti dispersi sul Monte Cervati. Interviene il Soccorso Alpino e Speleologico

Segnala ondanews.it: Paura per due escursionisti che nel pomeriggio si sono smarriti percorrendo i sentieri del Monte Cervati. I due ragazzi, dopo aver lasciato la loro auto in località Sant’Elia a Piaggine, si sono ...

In salvo escursionisti bloccati dalla neve sul Monte Cervati

Lo riporta ansa.it: Otto escursionisti, tra cui una bambina, sono rimasti bloccati a Sanza, nel Salernitano, sul Monte Cervati, la vetta più alta della Campania, a causa di una violenta bufera di neve. Gli ...