Disney+ | le novità di giugno 2025! Tutti i film e le serie in arrivo in Italia

Giugno 2025 si preannuncia un mese magico per gli abbonati Disney+ in Italia! Con un’offerta che spazia da nuovi film a serie imperdibili, il colosso dell’intrattenimento continua a stupire. Tra le novità, il film "A Real Pain" promette di catturare l’attenzione, mentre la varietà di documentari e show arricchisce ulteriormente l’esperienza. Preparati a un'estate di emozioni e avventure, perché Disney+ sta ridefinendo il concetto di intr

Disney+ ha annunciato la lista di tutti i film e le serie che arriveranno in Italia sulla piattaforma di streaming nel mese di giugno 2025. Ecco la lista completa con Film, Serie TV, Animazione e Documentari & Show, che vi ricordiamo, potrebbe subire cambiamenti. Tutti gli arrivi in Italia su Disney+ a giugno 2025. 4 giugno: A REAL PAIN Film. 6 giugno: PREDATOR: KILLER OF KILLERS Film Animato. FOLLEMENTE Film.. 25 giugno: IRONHEART Stagione 1 Debuttano i primi 3 episodi. 26 giugno: THE BEAR Stagione 4 Tutti gli episodi. Continuate a seguirci per non perdervi tutti gli aggiornamenti e le curiosità su Disney+. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Disney+: le novità di giugno 2025! Tutti i film e le serie in arrivo in Italia

