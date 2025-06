DiscoverEU 2025 | un pass europeo per scoprire l’Europa a costo zero

Scoprire l'Europa senza spendere un centesimo? Con DiscoverEU 2025, questo sogno diventa realtà! Grazie all'iniziativa della Commissione Europea, i neodiciottenni possono viaggiare gratuitamente, esplorando culture e paesaggi affascinanti. Un'opportunità imperdibile per i giovani, che si inserisce in un trend crescente di riscoperta del viaggio come forma di crescita personale. Non perdere l'occasione: il mondo ti aspetta!

DiscoverEU è l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea all’interno del programma Erasmus+, pensata per offrire ai neodiciottenni l’opportunità di viaggiare gratis in Europa. Ogni anno, infatti, migliaia di giovani ricevono un pass gratuito, valido principalmente per il trasporto ferroviario, con cui esplorare il continente per un periodo che può durare fino a 30 giorni. Come partecipare . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

DiscoverEu, cos’è e come funziona il pass per i 18enni per viaggiare gratis in treno per l’Europa

DiscoverEU è l'iniziativa del programma Erasmus+ che permette ai giovani di 18 anni di viaggiare gratuitamente in treno attraverso l'Europa.

La Commissione assegna quasi 36 000 pass a giovani di 18 anni per viaggiare gratuitamente in treno alla scoperta dell'Europa

DiscoverEU: l’Europa a portata di pass per 35.000 diciottenni. Ecco come funziona

Secondo quotidiano.net: Roma, 18 gennaio 2025 – La Commissione ... per l’iniziativa DiscoverEU, offrendo un’opportunità unica a 35.762 diciottenni di esplorare il continente europeo. Questa iniziativa, lanciata ...

Ue: DiscoverEu, pass per viaggiare in Europa a 36mila giovani. Micaleff: “La prossima generazione di cittadini”

Da agensir.it: Trentaseimila diciottenni europei stanno ricevendo in questi giorni la comunicazione che annuncia loro di aver meritato un pass di viaggio DiscoverEu e una Carta giovani europea, che garantisce l'acce ...

La Commissione assegna quasi 36 000 pass a giovani di 18 anni per viaggiare

Riporta irpinia24.it: I risultati della tornata di candidature DiscoverEU dell’aprile 2025 offriranno ai 35 753 candidati selezionati la possibilità di viaggiare gratuitamente in tutta Europa tra il 1º luglio 2025 e il 30 ...