Disastro di Neymar con il Santos | segna di mano viene espulso e il Botafogo vince VIDEO

In una serata da dimenticare, Neymar ha deluso i fan del Santos: un gol annullato per mano e un’espulsione che hanno segnato la sua partita. Il Botafogo, approfittando della situazione, ha conquistato una vittoria inaspettata. Questo episodio mette in luce come anche i grandi campioni possano cadere in errore. In un calcio sempre più sotto pressione, l’attenzione ai dettagli è fondamentale. Rimanete sintonizzati per scoprire se Neymar saprà rialzarsi!

Santos, Neymar fischiato: risponde e segna un gol olimpico (Video)

Come scrive msn.com: Nella notte tra domenica e lunedì il Campionato Paulista ha visto la vittoria del Santos di Pedro Caixinha sull'Inter de Limeira per 3-0: protagonista Neymar, che ha preso parte a tutti e tre i ...

Santos da incubo, Neymar: "Situazione pessima. Rinnovo? Ancora non so"

Lo riporta tuttomercatoweb.com: Nella notte italiana il Santos di Neymar è stato eliminato ai sedicesimi di finale della Copa do Brasil, dopo aver perso 5-4 ai calci di rigore.