Disagi per i lavori sul lungomare

I lavori sul lungomare stanno creando disagi, ma non tutto è perduto. Nonostante le difficoltà, i turisti da Arizona, Argentina e Inghilterra affollano le nostre spiagge, testimoniando che l'attrattiva resta alta. Ma perché non sfruttare le ore notturne per completare il cantiere? E a proposito di attrazioni, hai già pensato a eventi serali che possano regalare un tocco magico alla nostra stagione? Le idee non mancano!

Penso che la stagione, a livello di numeri, sarà peggiore di quella dell’anno scorso. Personalmente sono contento di aver ospitato, finora, tanti turisti stranieri dall’Arizona, Argentina, Inghilterra. Inoltre si avvertono i disagi per il cantiere sul lungomare: perché non si è deciso di lavorare di notte? Per gli eventi avrei una proposta: è ora di sostituire i mercati attuali con uno interamente dedicato al food, come si fa nelle grandi città. Diciamoci la verità: gli appuntamenti settimanali non hanno più molto senso, quindi bisognerebbe fare eventi di vero richiamo, non sul genere dello ‘street food’, ma vere e proprie cucine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Disagi per i lavori sul lungomare"

Scopri altri approfondimenti

Città e comuni limitrofi senz'acqua per 24ore, lavori sul canale potabile: la mappa dei disagi

Domani, martedì 13 maggio, diverse zone di Catania e comuni limitrofi rimarranno senz'acqua per 24 ore.

Cerca Video su questo argomento: Disagi Lavori Lungomare Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Disagi per i lavori sul lungomare; LAVORI PER MIGLIORARE IL SERVIZIO POSSIBILI DISAGI NELL’ABITATO DEL COMUNE DI VIESTE; Lavori fermi a Torre San Gennaro, Capitaneria di porto: Dal Comune nessuna istanza; Marsala, Lungomare Salinella chiuso per lavori Ital Gas: scattano i divieti fino al 7 giugno. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

"Disagi per i lavori sul lungomare"

Si legge su msn.com: "Penso che la stagione, a livello di numeri, sarà peggiore di quella dell’anno scorso. Personalmente sono contento di aver ...

Inaugurati i due nuovi accessi al mare di via Colombo

Come scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Nuovo stop ai lavori a campo di mare, Frd interviene dopo 300 giorni di cantiere quasi bloccato

Lo riporta gaeta.it: I lavori di restyling del lungomare a Campo di Mare, frazione di Cerveteri, sono bloccati da mesi; Fratelli d’Italia chiede chiarimenti al sindaco Gubetti sui ritardi, rischi ambientali e impatti sul ...