Disagi in autostrada per potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza

Giugno si preannuncia un mese di prove per gli automobilisti! Sulla A13 Bologna-Padova, i lavori per potenziare le barriere di sicurezza porteranno a chiusure temporanee, creando disagi nel traffico. Un'iniziativa importante che segna un passo verso strade più sicure, ma che richiede pazienza e pianificazione. Ricordate: la sicurezza non ha prezzo, ma la comodità a volte va in pausa. Pianificate il vostro viaggio e tenete d'occhio gli aggiornamenti!

Disagi in vista per chi necessita di utilizzare l'autostrada nei primi giorni di giugno. Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire interventi relativi al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e Padova sud, direzione.

