Dirigente sospeso dopo lo scioglimento del comune deleghe affidate al segretario generale

Un colpo di scena a Caserta: dopo la sospensione del dirigente Franco Biondi, le sue deleghe passano al segretario generale Salvatore Massi. Una mossa che riflette una riorganizzazione sempre più frequente nelle amministrazioni locali, in un periodo in cui la trasparenza e l'efficienza sono richieste a gran voce dai cittadini. Come reagirà la comunità a questo cambiamento? Restate sintonizzati!

Passano al segretario generale Salvatore Massi le deleghe che erano nelle mani di Franco Biondi. Lo ha deciso la presidente della commissione straordinaria, Antonella Scolamiero, dopo la sospensione dal servizio per sei mesi del dirigente del Comune di Caserta disposta dal Ministero dell'Interno.

Il Viminale sospende Biondi per sei mesi; Scioglimento Caserta: Piantedosi sospende un dirigente; Caserta, cambi al Comune: Viminale sospende per sei mesi Biondi; CASERTA. Sospeso per sei mesi l'ingegnere Francesco Biondi: il provvedimento del Viminale dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche.

CASERTA. Sospeso per sei mesi l’ingegnere Francesco Biondi: il provvedimento del Viminale dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche

CASERTA – L'ingegnere Francesco Biondi, dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Caserta, è stato sospeso dal servizio per sei mesi

