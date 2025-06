Diretta Rai Sport Domenica 1 Giugno 2025 Ciclismo Giro d' Italia a Roma Nuoto Basket MotoCross

Preparati a un'indimenticabile domenica di sport! Il 1° Giugno 2025, Rai Sport accenderà i riflettori su eventi imperdibili: dal Giro d'Italia che si concluderà nel cuore di Roma, al nuoto, passando per il basket e il motocross. Questo weekend non è solo una festa per gli appassionati, ma un'occasione per vivere insieme l'emozione dello sport, unita alla bellezza della capitale. Non perderti neanche un attimo!

In vista del weekend, Domenica 1 Giugno 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

