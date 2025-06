DIRETTA finale playoff Serie B Spezia-Cremonese | segui la cronaca LIVE

Siamo in un momento cruciale per il calcio italiano: la finale playoff di Serie B tra Spezia e Cremonese segna il passo verso la massima serie. Chi avrà la meglio al “Picco”? Mentre le emozioni si intensificano, i tifosi non possono fare a meno di sognare il grande salto. Non perdetevi la cronaca live su Calciomercato.it e seguite ogni istante di questa sfida che potrebbe cambiare il futuro di entrambe le squadre!

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Picco’ tra i bianconeri di D’Angelo e i grigiorossi di Stroppa in tempo reale Lo Spezia riceve la Cremonese in Liguria in una gara valida come ritorno della finale playoff di promozione in Serie A. Una sfida che determinerà chi accompagnerà il Sassuolo e il Pisa nel calcio che conta, che sarà diretta dall’arbitro Colombo della sezione di Como. Stroppa e D’Angelo, allenatori di Cremonese e Spezia (LaPresse) – Calciomercato.it Da un lato i bianconeri di Luca D’Angelo, forti dello 0-0 della gara di andata in terra lombarda e del miglior piazzamento finale nella regular season di Serie B, possono permettersi anche di pareggiare con qualsiasi risultato per festeggiare il ritorno in A. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA finale playoff Serie B, Spezia-Cremonese: segui la cronaca LIVE

Leggi anche Playoff Virtus Bologna, date e orario dei quarti di finale - I playoff della Virtus Bologna sono pronti a entrare nel vivo! Le prime tre partite dei quarti di finale si disputeranno a partire da domenica 18 maggio 2025, con un emozionante calendario che prevede un incontro in casa e due sfide in trasferta.

Ne parlano su altre fonti

Dove vedere finale playoff Serie B tv streaming: guarda la partita in diretta; Cremonese-Spezia finale playoff Serie B, dove vederla in TV e diretta streaming: orario e canale; Playoff Serie B, ultimi 90' per la finale: Spezia in controllo, Cremonese costretta a rincorrere; Finale playoff Serie B: finisce pari l'andata tra Cremonese e Spezia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Spezia-Cremonese diretta finale playoff Serie B: segui la partita di ritorno

Da corrieredellosport.it: Dopo lo 0-0 dell'andata, si decide tutto al Picco per l'ultima promozione in Serie A: aggiornamenti in tempo reale ...

DIRETTA finale playoff Serie B, Spezia-Cremonese: segui la cronaca LIVE

Scrive calciomercato.it: Calciomercato.it vi offre il match del ‘Picco’ tra i bianconeri di D’Angelo e i grigiorossi di Stroppa in tempo reale Lo Spezia riceve la Cremonese in Liguria in una gara valida come ritorno della ...

Spezia-Cremonese finale playoff Serie B, dove vederla in TV e diretta streaming: orario e canale

Si legge su fanpage.it: Spezia-Cremonese è la partita di ritorno della finale dei playoff di Serie B: si gioca allo stadio Picco oggi, domenica 1 giugno, alle ore 20:30 ...