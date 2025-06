DIRETTA Calciomercato | tutte le news in tempo reale di domenica 1 giugno

Il calciomercato di giugno è ufficialmente aperto e le emozioni sono già alle stelle! Le big del nostro campionato, da Inter a Juventus, stanno preparando i colpi di scena per rinforzare le proprie squadre. Ogni giorno, dieci milioni di tifosi seguono con ansia le trattative e i rumors. Curioso sapere quale sarà il prossimo grande acquisto? Non perdere le ultime news in tempo reale, perché il futuro del calcio italiano si decide ora!

Le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma e molto altro su rumours e acquisti Inizia il mese di giugno e si comincia a entrare sempre più nel vivo del calciomercato. Oggi inizia infatti la prima finestra valida, fino al 10 giugno, per l’acquisto di nuovi calciatori, ma i temi caldi sono tanti. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) In casa Inter e Juventus, ad esempio, tiene banco il rebus allenatore, oltre alle mosse per rinforzare le rispettive rose. Si muovono, naturalmente, anche il Napoli campione d’Italia, il Milan, la Roma e così via. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Calciomercato: tutte le news in tempo reale di domenica 1 giugno

Calciomercato Juventus, l’attaccante nel mirino per giugno potrebbe sbarcare in Turchia! Clamoroso scenario

La Juventus è al centro di un clamoroso scenario di calciomercato. Nel mirino per giugno, l'attaccante Victor Osimhen potrebbe approdare in Turchia, con il Fenerbahce in prima fila per accaparrarselo.

