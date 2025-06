Dipendenza da smartphone | adolescente in crisi d’astinenza ricoverato a Torino

Un adolescente di Torino è stato ricoverato per una crisi d’astinenza da smartphone, un segnale allarmante che mette in luce la crescente dipendenza da dispositivi digitali. In un’epoca in cui il virtuale sembra prevalere sul reale, questa storia ci invita a riflettere sull'importanza di stabilire limiti nell’uso della tecnologia. Gli effetti collaterali del digitale sulla salute mentale sono sempre più evidenti: è ora di tornare a connettersi con la vita reale!

Un adolescente è stato ricoverato al pronto soccorso di Torino per una grave crisi d’astinenza causata dalla privazione dello smartphone. Il giovane, in forte agitazione psicomotoria, è stato accompagnato dai genitori dopo che questi, esasperati dall’uso compulsivo del cellulare, avevano deciso di toglierglielo. A confermare la dinamica è il professor Gianluca Rosso, psichiatra e docente . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

