Diminuisce il ' 5 per mille' destinato ai comuni | solo 15 milioni nel 2024

Il 5 per mille destinato ai comuni è in calo: solo 15 milioni nel 2024. Questo trend, che evidenzia sempre meno contribuenti disposti a scegliere la propria comunità, solleva interrogativi sul futuro del supporto locale. In un momento in cui il legame tra cittadini e istituzioni diventa cruciale, è fondamentale riflettere su come rilanciare l’attenzione verso progetti che migliorano la vita nei nostri territori. La comunità ha bisogno di te!

Sono sempre meno i contribuenti italiani che scelgono di destinare il proprio '5 per mille' al comune in cui risiedono. I dati riferiti al 2024, recentemente diffusi dal Viminale e analizzati da Centro Studi Enti Locali, mettono in evidenza una contrazione ulteriore rispetto ai - già modesti - numeri del passato. L'ammontare complessivo del gettito derivante dal '5 per mille' è pari a poco meno di 15 milioni di euro (14.994.577) contro i 16.017.167 euro del 2023. I dati 2024 confermano quindi una tendenza ormai consolidata: gli enti locali rimangono fanalino di coda tra i destinatari del '5 per mille', superati ampiamente da enti di ricerca, associazioni di volontariato e realtà del terzo settore.

