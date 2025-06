Diminuisce il ' 5 per mille' ai comuni | trend negativo nel 2024

Il 5 per mille ai comuni sta vivendo un trend negativo nel 2024, con sempre meno italiani che scelgono di destinare questa risorsa alla propria comunità. I dati del Viminale rivelano una contrazione preoccupante, riflettendo un disimpegno crescente verso il supporto locale. Questo potrebbe segnare una svolta critica nella sostenibilità delle iniziative comunali. È tempo di riflettere: cosa possiamo fare per riaccendere l'interesse e la solidarietà verso le nostre comunità?

Sono sempre meno i contribuenti italiani che scelgono di destinare il proprio '5 per mille' al comune in cui risiedono. I dati riferiti al 2024, recentemente diffusi dal Viminale e analizzati da Centro Studi Enti Locali, mettono in evidenza una contrazione ulteriore rispetto ai - già modesti - numeri del passato. L'ammontare complessivo del gettito derivante dal '5 per mille' è pari a poco meno di 15 milioni di euro (14.994.577) contro i 16.017.167 euro del 2023. I dati 2024 confermano quindi una tendenza ormai consolidata: gli enti locali rimangono fanalino di coda tra i destinatari del '5 per mille', superati ampiamente da enti di ricerca, associazioni di volontariato e realtà del terzo settore.

