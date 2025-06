Dimezzare il tempo per ottenere la cittadinanza | Dico sì | evita le discriminazioni e aiuta l’economia

Dimezzare il tempo per ottenere la cittadinanza: un passo fondamentale verso un’Italia più inclusiva. Cora Fattori, coordinatrice di Più Europa, sottolinea l'importanza di ridurre da dieci a cinque anni questo percorso, per evitare discriminazioni e stimolare l’economia. Un voto sì al quinto quesito non è solo un gesto di giustizia sociale, ma anche un’opportunità per rinvigorire il nostro Paese. In un mondo in cui la diversità è un valore, il cambiamento è ora!

Cora Fattori è la coordinatrice regionale di Più Europa, la forza politica che ha raccolto le firme a favore del quinto quesito referendario, quello relativo alla cittadinanza. Perché votare sì al quinto quesito? "Voto sì per tante ragioni, non ultima quella per cui uno straniero impieghi 5 anni e non dieci anni per ottenere la cittadinanza ci porta ad essere in linea con il 90% dei paesi europei. Sono convinta di votare sì anche per eliminare vere e proprie discriminazioni che le seconde generazioni di immigrati subiscono senza ragione". In una famiglia di stranieri nasce un figlio in Italia, questo per Ius soli, dopo i 18 anni acquisirà la cittadinanza per residenza e nascita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dimezzare il tempo per ottenere la cittadinanza : "Dico sì: evita le discriminazioni e aiuta l’economia"

