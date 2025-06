Dimarco Inter è il peggiore col Psg | le pagelle dei giornali sono spaventose ecco i voti 

La finale di Champions League ha svelato il lato oscuro del talento: Federico Dimarco, un nome che promette ma che in questa occasione ha deluso. Con voti in picchiata dai principali giornali, il terzino dell'Inter si ritrova al centro delle critiche. In un contesto dove ogni dettaglio può decidere le sorti di una squadra, la pressione è palpabile. Riuscirà a risollevarsi e dimostrare il suo valore nella prossima stagione?

Dimarco Inter, è lui peggiore nella sconfitta con il Psg, le pagelle dei giornali sono questa mattina spaventose, vediamo i suoi voti . Tra i peggiori in campo nella disfatta dell' Inter contro il Psg in finale di Champions League, Federico Dimarco incappa in una serata da incubo. Bocciatura unanime da parte della stampa sportiva: Corriere dello Sport – Dimarco 4: «Resta un giro indietro e tiene in gioco Doué. Poi, voltandosi colpevolmente (e non è la prima volta), si presta a deviare il tiro di Doué, spiazzando Sommer sul raddoppio. Non pervenuto in avanti. Tutto sommato, era andata meglio contro Yamal.