Dimarco disastroso in finale di Champions il commento di Gerrard è eloquente

Federico Dimarco ha affrontato una finale di Champions League da vero incubo, con un commento di Steven Gerrard che ha sottolineato la gravità della situazione. Mentre l'Inter cercava la gloria europea, i nerazzurri sono stati messi alle corde dal PSG, mostrando fragilità inaspettate. Questo disastro riaccende il dibattito su come le grandi squadre italiane possano rialzarsi e riconquistare la leadership in Europa. La domanda ora è: come si riparte dopo una simile caduta?

Federico Dimarco ha vissuto una vera e propria serata da incubo contro il PSG. Piuttosto eloquente il commento all’intervallo di Steven Gerrard. È stata di gran lunga la peggior prestazione degli ultimi anni quella che l’ Inter ha messo in scena nella finale di Champions League contro il PSG. I nerazzurri sono stati asfaltati dalla squadra francese, che si è imposta con il larghissimo risultato di 5-0. Un’umiliazione storica, che per anni rimarrà scolpita nelle menti di tifosi e calciatori nerazzurri. Tra i più negativi Federico Dimarco, quantomeno rivedibile nei primi due gol avversari. L’esterno italiano è stato facile preda delle feroci critiche dei tifosi meneghini, oltre che della stampa, italiana e non. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dimarco disastroso in finale di Champions, il commento di Gerrard è eloquente

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Champions, finale da incubo: Inter-Psg 0-5. Le pagelle: Dimarco disastroso (4), Lautaro fantasma (4). Kvaratsk; Le pagelle di Psg-Inter: Acerbi in confusione, Dimarco disastroso. Lautaro si arrende presto; Inter, primo tempo da incubo: il PSG domina, Dimarco è un disastro e i tifosi se la prendono con Inzaghi; Disastro Inter, la Champions la vince il Psg: clamoroso 5-0 nella finale di Monaco di Baviera. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Champions, finale da incubo: Inter-Psg 0-5. Le pagelle: Dimarco disastroso (4), Lautaro fantasma (4). Kvaratskhelia in paradiso (7,5)

Si legge su msn.com: Una finale di Champions League da incubo per l'Inter: contro il Psg finisce 5-0 per i parigini in una partita in cui i nerazzurri non si sono ...

Champions, finale da incubo: Inter travolta 5-0 dal Psg. Le pagelle: Dimarco disastroso (4), Lautaro fantasma (4). Kvaratskhelia in paradiso (7,5)

Lo riporta msn.com: La finale di Champions League è stata vinta nettamente dal Psg che si è imposto sull'Inter con un netto 5-0. Parigini a segno con ...

Dimarco bocciato su tutta la linea: il voto in pagella è catastrofico

Scrive calciomercato.it: Il noto giornale francese non c’è andato piano nelle pagelle di fine gara. Non una novità, visto che il quotidiano transalpino è noto per assegnare voti molto bassi. Dimarco però è stato davvero ...