Dimarco bocciato su tutta la linea | il voto in pagella è catastrofico

La finale di Champions League ha messo in luce le fragilità dell'Inter, e Dimarco è finito sotto la lente d'ingrandimento. Un voto in pagella catastrofico che grida vendetta: il 5-0 subito dal PSG è un monito non solo per l'Inter, ma per tutto il calcio italiano, sempre più lontano dai vertici europei. Riuscirà la squadra a rialzarsi dopo questa debacle? La risposta potrebbe definire il futuro del club.

Dopo la finale di Monaco, critiche e bocciature totali per il giocatore dell’Inter: un giudizio che ha dell’incredibile Una debacle totale. Difficile utilizzare altri modi per definire la clamorosa sconfitta subita dall’ Inter per mano del Psg nella finale di Champions League giocata a Monaco. Un netto 5-0 con cui i parigini hanno surclassato i nerazzurri. Dimarco bocciato su tutta la linea dopo la finale (Lapresse) – calciomercato.it Una prova pessima da parte degli uomini di Simone Inzaghi: tutti bocciati su tutta la linea. Le nostre pagelle non hanno risparmiato nessuno: un 2 per Simone Inzaghi, un 3 per Barella e Dimarco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dimarco bocciato su tutta la linea: il voto in pagella è catastrofico

