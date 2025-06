Diete l’avena può avere gli stessi effetti dell’Ozempic ma costa infinitamente meno

L’avena sta vivendo un momento di rinascita, diventando l'alleata perfetta per chi vuole perdere peso senza svuotare il portafoglio. Secondo uno studio dell’Università dell’Arizona, le fibre di questo superfood possono avere effetti paragonabili a quelli dell’Ozempic, ma a un costo decisamente più accessibile. Scoprire come un alimento semplice possa trasformarsi in un potente strumento per il benessere è un invito a riconsiderare la nostra alimentazione!