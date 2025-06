Diciannovenne accoltellato nella notte a Roma è grave

Un giovane di 19 anni è stato accoltellato a Roma, in un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle città italiane. L'aggressione, avvenuta vicino alla fermata metro Lucio Sestio, solleva interrogativi su come i luoghi di ritrovo giovanile possano diventare teatri di violenza. È fondamentale riflettere su come proteggere i nostri ragazzi e garantire la loro sicurezza, affinchè episodi simili non si ripetano.

Un ragazzo di 19 anni, che si trovava in compagnia della fidanzata, è stato accoltellato intorno alla mezzanotte nei pressi della fermata metro Lucio Sestio a Roma. Il giovane, colpito all'addome, è stato trasportato in ospedale in codice rosso ma non è in pericolo di vita. La fidanzata ha riferito agli investigatori che l'aggressione sarebbe scattata, senza motivo, da parte di alcuni ragazzi che conosce solo di vista. Sul posto la polizia che indaga. Il fatto sembra sia avvenuto in un'area della fermata dove non sono presenti telecamere.

