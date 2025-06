Diario alimentare e attività fisica per migliorare l’esito degli interventi | nuovo servizio a Borgo Roma

A Borgo Roma, il tempo di attesa per un intervento chirurgico diventa un'opportunità preziosa. Con il nuovo servizio "Pre-HAB", i pazienti possono ottimizzare il loro stato fisico e mentale attraverso un diario alimentare e attività fisica mirata. Questo approccio innovativo non solo migliora gli esiti post-operatori, ma si inserisce in una crescente tendenza globale verso una medicina preventiva e personalizzata. Un piccolo passo che può fare una grande differenza!

Il tempo di attesa prima di essere chiamati per un intervento chirurgico, si trasforma in tempo di preparazione per migliorare l’esito dell’operazione. Succede all'ospedale Borgo Roma con il nuovo servizio "Pre-HAB": ambulatorio per la Pre-habilitation dove lavora un team composto da chirurgo. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Diario alimentare e attività fisica per migliorare l’esito degli interventi: nuovo servizio a Borgo Roma

