Di Livio | Gasperini il mio preferito può continuare il lavoro di Ranieri

Gian Piero Gasperini, il nuovo timoniere della Roma, è pronto a intraprendere una sfida avvincente! Dopo le delusioni dell'Inter e i rifiuti di Acerbi, il calcio italiano vive un momento di grande fermento. Gasperini porta con sé la grinta e la visione tattica necessarie per riportare i giallorossi ai vertici. Sarà in grado di conquistare il cuore dei tifosi romani? La risposta potrebbe riservare sorprese entusiasmanti!

Giornate ricche di spunti nel mondo del calcio, dalla debacle dell’Inter in finale di Champions ad Acerbi che rifiuta la chiamata della Nazionale, fino ad una Roma che si prepara ad abbracciare Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore. Non il più amato nella capitale ma di certo una scelta logica e forte da parte del club, un allenatore capace e pronto a misurarsi con una realtà diversa da quella di Bergamo. Particolarmente entusiasta è Angelo Di Livio, intervistato da Il Corriere della Sera: “ Gasperini è il mio preferito, anche rispetto ad altri nomi che nel recente passato sono stati accostati ai giallorossi”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Di Livio: “Gasperini il mio preferito, può continuare il lavoro di Ranieri”

CORSERA | Di Livio: "Gasperini è il mio preferito, saprà proseguire il lavoro di Ranieri"

