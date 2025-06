Di Canio duro | Barella e Dimarco atteggiamenti inaccettabili! Inter ora l’analisi

Dopo la pesante sconfitta contro il PSG, Paolo Di Canio non ha risparmiato critiche all'Inter, focalizzandosi sugli atteggiamenti di Barella e Dimarco. In un momento in cui la Serie A si fa sempre più competitiva, la mancanza di grinta e determinazione dei nerazzurri è inaccettabile. Un campionato che richiede carattere e passione non tollera simili performance. Sarà interessante vedere se queste parole scuoteranno l’ambiente interista.

Paolo Di Canio si è espresso in toni molto duri nei confronti dell’Inter a seguito della sconfitta contro il PSG per 0-5. L’allenatore ha sottolineato il problema relativo all’atteggiamento dei nerazzurri nel corso della gara. IL RAGIONAMENTO – Paolo Di Canio si è così pronunciato a Sky Sport nel post-partita di PSG-Inter: « Ci si aspettava un’Inter battagliera, dato che i nerazzurri avevano dimostrato di saper anche soffrire per poi aggredire l’avversario. Non si è visto nulla di tutto ciò. Il risultato finale è frutto del primo tempo, a seguito del quale si sono aperti gli spazi. L’atteggiamento iniziale è inaccettabile. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Di Canio duro: «Barella e Dimarco, atteggiamenti inaccettabili! Inter, ora l’analisi»

