Di Canio difende Inzaghi | Il percorso è stato fatto sostituirlo sarà difficile

Paolo Di Canio si schiera in difesa di Simone Inzaghi dopo la sconfitta storica dell'Inter in finale di Champions League. Secondo l'ex calciatore, trovare un sostituto all'altezza sarà una missione ardua. Questo episodio mette in luce la fragilità degli allenatori nel calcio moderno, dove la pressione è constante e le critiche sono sempre dietro l'angolo. Riuscirà l’Inter a rialzarsi? La sfida è aperta!

Tutti in discussione dopo la clamorosa batosta subita dall'Inter in finale di Champions League. Paolo Di Canio ha commentato l'operato di Simone Inzaghi. Storica, ma nell'accezione più negativa del termine, la finale di Champions League dell' Inter. Contro il PSG i nerazzurri sono stati letteralmente umiliati, travolti mestamente con il netto risultato di 5-0. In Viale della Liberazione, ora, bisognerà prendere decisioni oculate: non si deve gettare alle ortiche quanto di buono fatto fino ad ora, ma dopo un'umiliazione del genere bisognerà necessariamente cambiare. Nonostante le dichiarazioni di Marotta, che anche dopo la finale ha rinnovato la fiducia della società nei confronti dell'allenatore, uno dei primi ad essere sulla graticola è Simone Inzaghi.

Inter, Paolo Di Canio stronca Inzaghi: "Stiamo giustificando una cosa gravissima"

Paolo Di Canio non ha nascosto la sua delusione nel commentare il brutto passo falso dell’Inter contro la Lazio.

