Dexter unisce le forze con altri serial killer nel trailer ufficiale del sequel Resurrection

Dexter torna in grande stile con "Resurrection", un sequel che promette di farci rivivere l’ossessione per il crimine e la giustizia. Nel trailer ufficiale, il leggendario serial killer si allea con altri personaggi inquietanti, ampliando l'universo narrativo a cui tanti appassionati si sono affezionati. Con l’aumento dell’interesse per le serie crime, questo nuovo capitolo è pronto a catturare l’attenzione di una generazione che ama l'adrenalina. Non perderti il 11 luglio

Il nuovo sequel del crime drama di successo terminato nel 2013 sarà disponibile in streaming dall'11 luglio su Paramount+: ecco il trailer ufficiale di Dexter: Resurrection. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Dexter unisce le forze con altri serial killer nel trailer ufficiale del sequel Resurrection

Dexter resurrection: anteprima trailer e la nuova missione di michael c. hall a new york

Il ritorno di Dexter è finalmente realtà! Con "Dexter: Resurrection", Michael C. Hall riporta sullo schermo il suo personaggio iconico in nuove avventure a New York.

