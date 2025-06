Dexter | Resurrection Michael C Hall torna nel primo trailer della nuova serie Showtime

La nostalgia per i grandi personaggi della TV continua a dominare le conversazioni, e il ritorno di Michael C. Hall in Dexter: Resurrection è l’ennesima prova di un trend che affascina gli spettatori. Il primo trailer promette emozioni forti e colpi di scena, risvegliando l'interesse per un anti-eroe che ha segnato un'epoca. Siete pronti a immergervi nuovamente nell’oscurità di Dexter? Non perdetevi questa nuova avventura!

Showtime ha rilasciato il trailer ufficiale di Dexter: Resurrection, che segna il ritorno di Michael C. Hall nei panni dell'iconico serial killer. L'attesa per Dexter: Resurrection si accorcia sempre di più. Showtime ha diffuso il primo trailer ufficiale della nuova serie, riportando sullo schermo uno dei personaggi più discussi e amati degli ultimi decenni: Dexter Morgan, ancora una volta interpretato da Michael C. Hall. La serie originale, andata in onda dal 2006 al 2013 per otto stagioni, ha raccolto numerosi riconoscimenti, tra cui diverse nomination agli Emmy e ai Golden Globe, oltre a un Peabody Award. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dexter: Resurrection, Michael C. Hall torna nel primo trailer della nuova serie Showtime

Altri articoli sullo stesso argomento

Dexter resurrection: anteprima trailer e la nuova missione di michael c. hall a new york

Il ritorno di Dexter è finalmente realtà ! Con "Dexter: Resurrection", Michael C. Hall riporta sullo schermo il suo personaggio iconico in nuove avventure a New York.

Cerca Video su questo argomento: Dexter Resurrection Michael C Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dexter: Resurrection avrà un sorprendente team-up? Le anticipazioni della star; Sonic 3 arriva su Paramount+: una nuova corsa tra azione e nostalgia; Dexter Resurrection: Il Ritorno del Killer Che Non Ti Aspetti – Trama, Cast e Data d’Uscita; Dexter: Resurrection, ecco il primo TRAILER UFFICIALE. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dexter: Resurrection, Michael C. Hall torna nel primo trailer della nuova serie Showtime

Riporta msn.com: L'attesa per Dexter: Resurrection si accorcia sempre di più. Showtime ha diffuso il primo trailer ufficiale della nuova serie, riportando sullo schermo uno dei personaggi più discussi e amati degli ul ...

Full trailer per Dexter: Resurrection, il ritorno di Michael C. Hall e nuove indagini a New York

Secondo msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Dexter unisce le forze con altri serial killer nel trailer ufficiale del sequel Resurrection

comingsoon.it scrive: Il nuovo sequel del crime drama di successo terminato nel 2013 sarà disponibile in streaming dall'11 luglio su Paramount+: ecco il trailer ufficiale di Dexter: Resurrection.