Dexter Resurrection | Il Ritorno del Killer Che Non Ti Aspetti – Trama Cast e Data d’Uscita

"Dexter: Resurrection" segna il ritorno trionfale del killer più amato e controverso della TV. Dopo il clamoroso finale di New Blood, il "macellaio di Miami" ha ancora storie da raccontare. Con Michael C. Hall e un cast stellare, questa nuova serie promette colpi di scena e emozioni forti. In un’epoca in cui la nostalgia per i classici è tornata di moda, preparati a rivivere il brivido! Non perdere la data d'uscita!

Dopo il finale di New Blood, il "macellaio di Miami" è pronto a stupire ancora. Scopri tutto sulla nuova serie che riporta in scena Michael C. Hall e un cast stellare.

