detenuto in escandescenza distrugge arredi ed aggredisce agente

Un episodio inquietante al carcere di Ariano Irpino, dove un detenuto ha distrutto arredi e aggredito un agente. Questo fatto non è isolato: riflette la crescente tensione nelle carceri italiane, in un periodo in cui il dibattito sulla riforma del sistema penitenziario è più che mai attuale. È il momento di affrontare la questione della sicurezza e del benessere sia dei detenuti che degli agenti, per evitare che l'ordinaria follia diventi la norma.

Un detenuto della IX Sezione, che pretendeva l'accredito sul proprio libretto di una somma di denaro versata da persona non autorizzata al versamento (operazione, quindi, vietata) si è prima scagliato per protesta contro gli arredi della Rotonda e del box Agenti del carcere, distruggendoli, per poi aggredire un poliziotto penitenziario di servizio. La situazione è stata particolarmente tesa e violenta e, nonostante tutto, la Polizia Penitenziaria ha evitato peggiori conseguenze".

