Detenuto di 17 anni evade bucando il muro della cella | avrebbe approfittato di una partita di calcio

Detenuto di 17 anni evade bucando il muro della cella

Un teenager di 17 anni ha scritto un nuovo capitolo nel già complesso tema della detenzione minorile, evadendo dall'Istituto Penale di Bari. Sfruttando una partita di calcio come copertura, ha forato il muro perimetrale e si è calato giù con delle lenzuola annodate. Questo episodio non solo solleva interrogativi sulla sicurezza delle strutture penali, ma mette in luce le vulnerabilità del sistema che gestisce i minori in conflitto con la legge. Una storia che invita a riflettere: quanto

Un ragazzo di 17 anni è evaso dall’Istituto Penale per Minorenni "Fornelli" di Bari: avrebbe bucato il muro perimetrale della cella e si sarebbe calato all’esterno con delle lenzuola annodate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

